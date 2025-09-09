توجيه "عاجل" لتفادي تلوث المياه في بغداد

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماعا موسعا حضره قائد شرطة اللواء عدنان ومديرو دوائر الماء والبلديات والموارد المائية الى جانب ممثلين عن وزارات الكهرباء والبيئة والزراعة.وأكد المحافظ، وفق بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "محطات المعالجة الحالية غير قادرة على معالجة المياه الثقيلة بشكل كاف مما يخلق تحديات كبيرة في ملف الصرف الصحي فضلا عن التجاوزات على الحصص المائية للمزارعين والمشاريع الارواية واحواض الأسماك".وأضاف، ان "الاجتماع ركز على أزمة تلوث المياه في محافظات والاستعدادات اللازمة لتجنب تداعياتها على بغداد اضافة الى بحث ملف وسبل ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير دورية الى بشأن مجريات العمل".