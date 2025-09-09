الحمداني يلتقي رئيس جهاز الأمن الوطني.. مباحثات لتعزيز أمن بغداد

وقال الحمداني في تصريح لـ : " هو جهاز يقظ وعنيد، يلوي ذراع الأعداء في كل لحظة، ونحن في نشترك معكم بكل شرف في الحرب ضد الإرهاب الأبيض والمخدرات التي دمرت شبابنا."وأكد الحمداني دعمه الكامل لجهود الوطني، مُشيدًا ببطولات في تفكيك شبكات الإرهاب وتهريب ، كما أعلن عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تدعم جهود الجهاز الوطني، ومن أبرزها: تعزيز دور المختارين، مراقبة التنقلات بين المحافظات، وكذلك التشديد على متابعة جميع الإيجارات، سواء كانت شققًا أو بيوتًا، لضمان سلامة الأمن في العاصمة".وأضاف الحمداني: "أخاف من الإرهاب، وأخاف من تمويله، وأخاف من مصادر هذا التمويل"، مؤكدًا أن مسؤولية أمن هي مسؤولية الجميع، داعيًا المواطنين إلى أن يكونوا عيونًا للقوات الأمنية ويدًا داعمة في مواجهة التحديات الأمنية.