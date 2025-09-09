جعفر الصدر يدين الاعتداء الإسرائيلي على اراضي قطر

في تغريدة على منصة (أكس)، تابعتها ، إنه "نستنكر وندين بشدة الاعتداء الصهيوني الآثم المجرم على اراضي الشقيقة".وتابع: "نسأل الله لهذا البلد صاحب المواقف المبدئية المشرفة دوام الأمن والآمان".وفي وقت سابق، أعلن "الجيش الإسرائيلي"، استهداف قيادة الصف الأول لحركة حماس بضربة دقيقة في .وكانت قد أفادت حركة حماس، باستهداف وفدها المفاوض أثناء اجتماعه في .وذكرت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن عدة انفجارات وقعت في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان في سماء حي كتارا.فيما دعت السفارة الامريكية في قطر المواطنين الأمريكيين إلى عدم الخروج من أماكنهم والبقاء في مواقعهم الحالية، وذلك في أعقاب التطورات الأمنية الجارية في المدينة.