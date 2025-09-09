السائقون اطفأوا عجلاتهم بالطرقات.. ازدحامات خانقة في بغداد والسبب مجهول

افتتاح الحكومة خلال الأشهر الماضية عدداً من الطرق والمجسرات الجديدة وتنفيذ عمليات توسعة وصيانة في شوارع رئيسية.ويتساءل المواطنين عن الأسباب التي تصل بشوارع العاصمة الى هذه الدرجة من الازدحامات في ظل المشاريع التي قامت بها الحكومة من توسعة وصيانة في شوارع الرئيسية، فضلاً عن افتتاح خلال الأشهر الماضية عدداً من الطرق والمجسرات الجديدة.ويرى مختصون في الشأن المروري أن عودة الاختناقات المرورية مرتبطة بعدة عوامل متزامنة منها زيادة أعداد السيارات بشكل ملحوظ، نتيجة استيراد مركبات جديدة وغياب سياسات فعالة لتنظيم دخولها إضافة الى التحضيرات للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت العوائل بإعادة ترتيب جداولها اليومية، ما رفع من حركة المركبات في ساعات الذروة خصوصاً قرب المدارس والجامعات ومحدودية النقل العام، إذ ما زال الاعتماد الأكبر على المركبات الخاصة وسيارات الأجرة، مع غياب منظومة حديثة للنقل الجماعي، فضلا عن ضعف الوعي المروري وغياب الالتزام بقواعد السير لدى بعض السائقين، الأمر الذي يزيد من الاختناقات في تقاطعات وشوارع مركزية".انعكاسات اجتماعية واقتصاديةوأزمة الازدحامات اليومية لا تقتصر على الجانب المروري فقط، بل تلقي بظلالها على حياة المواطنين منها تأخير الموظفين والطلبة عن دوامهم وزيادة استهلاك الوقود وتكاليف النقل وارتفاع معدلات التلوث الناتج عن انبعاثات المركبات المتوقفة لفترات طويلة والتأثير على إنتاجية العمل وحركة النشاط الاقتصادي في الأسواق.ومع عودة مئات الآلاف من الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم خلال الأسابيع المقبلة، يتوقع أن تبلغ الازدحامات ذروتها، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة للتخفيف منها.