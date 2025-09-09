القبض على متهم ميساني قتل زوجته في السليمانية

وذكرت القيادة، في بيان ورد لـ ، ان "قوة ًمن قسم شرطة البلدة وبناءً على التنسيق المشترك وتوحيد المعلومات بينهم وبين الجهات التحقيقية في تمكنت من تحديد مكان أحد المتهمين المطلوبين بجريمة القتل العمد والإيقاع به".وأضافت، ان "المتهم مطلوب وفق احكام المادة (406) القتل العمد عن جريمة قتل زوجته في محافظة شمال عام 2024"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً".