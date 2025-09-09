السامرائي يؤكد أهمية تعزيز دور الشخصيات الوطنية بتمثيل الأهالي

أكد رئيس تحالف العزم ، الثلاثاء، أهمية تعزيز دور الشخصيات الوطنية في تمثيل صوت الأهالي.

وقال في منشور على الفيسبوك، "زرنا منزل عضو تحالف العزم، الأستاذ زياد ، في الشرقية، حيث كان في استقبالنا جمع من وجهاء وأبناء المنطقة، وتباحثنا معهم في شؤون المنطقة وأولوياتها الخدمية والاجتماعية".

وأضاف "أكدنا خلال الزيارة أهمية التواصل المستمر مع الأهالي، وتعزيز دور الشخصيات الوطنية في تمثيل صوتهم، والدفاع عن حقوقهم، والسعي لتلبية احتياجاتهم بما ينعكس إيجاباً على واقعهم المعيشي والخدمي".