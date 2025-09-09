السامرائي يبحث أوضاع أبو غريب واحتياجاتها

بحث رئيس تحالف العزم ، أوضاع غربي واحتياجاتها.

وقال مكتب في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السامرائي، عضو التحالف، السيد ، في غربي ، حيث كان في استقباله جمع غفير من شيوخ ووجهاء المنطقة".

وجرى خلال الزيارة وفق البيان "التباحث حول أوضاع واحتياجاتها، والتأكيد على أهمية الدور الذي يضطلع به الوجهاء والشخصيات الاجتماعية في دعم الاستحقاقات المقبلة، وتعزيز التواصل مع أبناء المناطق الغربية من العاصمة بما يسهم في تمثيلهم وحضورهم الفاعل على الساحة الوطنية".