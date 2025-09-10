خطوة جديد لتنظيم الفعاليات التجارية في شارع الرشيد ببغداد

وقال المتحدِّث باسم الأمانة، عدي الجنديل، إنَّ الاهتمام بالمركز التاريخيِّ لبغداد ازداد خلال السنوات الأخيرة بعد إنجاز مراحل تطويرٍ شملتْ وزقاق ، إضافةً إلى المقطع الممتدِّ من ساحة الميدان وصولاً إلى تمثال الرصافي ضمن .وأوضح أنَّ التوجيهات الجديدة تستهدف صيانة هُويَّة المنطقة وتعزيز طابعها الثقافيِّ، إذ جرى إبلاغ أصحاب المحالّ، ولا سيما بائعو العدد اليدويَّة ومحالّ تبديل الزيوت والدهون، بضرورة مواءمة أنشطتهم مع خصوصيَّة المكان، مشيراً إلى أنَّ الاستجابة كانتْ إيجابيَّةً من جانبهم.وأضاف أنَّ الأمانة تُركّز حاليّاً على السماح بالأنشطة التي تنسجم مع الطابع الثقافيِّ والتراثيِّ مثل المقاهي والمطاعم والمكاتب، بما يُعيد إلى الذاكرة صورة الشارع الذي كان لزمنٍ طويلٍ ملتقى للأدباء والفنانين والناشطين الثقافيين.