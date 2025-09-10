Alsumaria Tv
خطوة جديد لتنظيم الفعاليات التجارية في شارع الرشيد ببغداد

محليات

2025-09-10 | 04:50
خطوة جديد لتنظيم الفعاليات التجارية في شارع الرشيد ببغداد
الصباح
275 شوهد

السومرية نيوز – محليات

اتخذتْ أمانة بغداد، خطوةً جديدةً لتنظيم الفعاليات التجاريَّة في مركز العاصمة التاريخيِّ، باعتماد آليَّةٍ خاصَّةٍ تقتصر فيها الأنشطة المسموح بها في شارع الرشيد على المقاهي والمطاعم والمكتبات، في إطار مساعٍ للحفاظ على هُويَّة الشارع الذي يتجاوز عمره قرناً كاملاً ويُعدّ من أبرز المعالم المسجَّلة في قائمة التراث العالميِّ لليونسكو.

وقال المتحدِّث باسم الأمانة، عدي الجنديل، إنَّ الاهتمام بالمركز التاريخيِّ لبغداد ازداد خلال السنوات الأخيرة بعد إنجاز مراحل تطويرٍ شملتْ شارع المتنبي وزقاق السراي، إضافةً إلى المقطع الممتدِّ من ساحة الميدان وصولاً إلى تمثال الرصافي ضمن شارع الرشيد.

وأوضح أنَّ التوجيهات الجديدة تستهدف صيانة هُويَّة المنطقة وتعزيز طابعها الثقافيِّ، إذ جرى إبلاغ أصحاب المحالّ، ولا سيما بائعو العدد اليدويَّة ومحالّ تبديل الزيوت والدهون، بضرورة مواءمة أنشطتهم مع خصوصيَّة المكان، مشيراً إلى أنَّ الاستجابة كانتْ إيجابيَّةً من جانبهم.

وأضاف أنَّ الأمانة تُركّز حاليّاً على السماح بالأنشطة التي تنسجم مع الطابع الثقافيِّ والتراثيِّ مثل المقاهي والمطاعم والمكاتب، بما يُعيد إلى الذاكرة صورة الشارع الذي كان لزمنٍ طويلٍ ملتقى للأدباء والفنانين والناشطين الثقافيين.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
القبض على طرفي مشاجرة وضبط أسلحة نارية بحوزتهم في البصرة
10:11 | 2025-09-10
فاسد يسعى لدخول البرلمان.. جدل واسع بعد استحصال مرشح 50 درجة وظيفية لجمهوره
09:56 | 2025-09-10
السيارات شبه متوقفة.. ازدحام مروري جديد يخنق بغداد
09:50 | 2025-09-10
من شركتين مخالفتين.. القضاء يسترد خمسة مليار دينار عن جريمة احتيال مالي
09:27 | 2025-09-10
مباحثات بين النزاهة وهيئة الإعلام والاتصالات: تحذيرات من التضليل والتسقيط مع قرب الانتخابات
09:17 | 2025-09-10
الرافدين يرفع الدفعة الحادية عشر من مبادرة “الريادة والتميز”
09:12 | 2025-09-10

