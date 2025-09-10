الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
رابطة شركات السفر والسياحة في العراق تلتقي مستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة
محليات
2025-09-10 | 07:55
السومرية نيوز
– محليات
استقبلت الهيئة الإدارية لرابطة شركات السفر والسياحة في
العراق
في مقرها في العاصمة العراقية
بغداد
، اليوم الأربعاء، مستشار رئيس
مجلس الوزراء
لشؤون السياحة والآثار
عباس الياسري
.
وبحسب بيان الرابطة، قال
الياسري
إن "الزيارة اليوم إلى مقر الرابطة جاءت لتعزيز فقرات البرنامج الحكومي لدولة رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
الداعم للنهوض بالواقع السياحي في
العراق
ومناقشة الرابطة بمبادرة
رئيس الوزراء
الخاصة بالملتقى العراقي للترويج للسياحة في كافة المحافظات العراقية والانفتاح على العالم من خلال تعزيز التعاون والتشارك مع المؤسسات السياحية بجميع تنوعها وتخصصها".
وأضاف، "نعمل اليوم بمعية الهيئة الإدارية للرابطة لما تمثله شركات السفر والسياحة في العراق من دور مهم ساهم في إبراز أهم المعالم الأثرية والثقافية والدينية في بلدنا العزيز".
بدوره، أشار
رئيس رابطة
شركات السفر والسياحة حيدر
عامر الدجيلي
، إلى "إلقاء بحث عن أهم النشاطات السياحية في الفترة المقبلة، وأهمها مبادرة رئيس الوزراء ودخول الرابطة في فعاليات الملتقى العراقي للترويج السياحي كشريك أساسي وداعم".
وبحسب البيان، أبدت الهيئة الإدارية للرابطة استعدادها لفتح جميع آفاق التعاون المشترك لخلق فعاليات سياحية تظهر العراق بأفضل صورة"، مؤكدة انها "الرابطة وشركات السفر والسياحة تعملان لأجل خلق برامج متنوعة لاستقطاب السياح الأجانب إلى البلد وإلى أكثر من موقع أثري وثقافي وسياحي في العراق، وإبراز العراق كوجهة سياحية مهمة أمام العالم".
تابع قناة السومرية على
منصةX
رابطة شركات السفر والسياحة بالعراق تنتخب رئيسًا وهيئة إدارية جديدة لها
07:11 | 2025-06-30
رابطة شركات السفر وهيئة السياحة تبحثان التعاون المشترك
10:38 | 2025-08-10
رابطة لتنشيط السياحة بالعراق تقيم ورشة السلامة العامة في المؤسسات السياحية
03:45 | 2025-08-20
رابطة شركات السفر تناقش مع لجنة برلمانية حل معوقات عملها
09:40 | 2025-07-26
السياحة والسفر
مستشار رئيس الوزراء
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
عامر الدجيلي
عباس الياسري
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
دوليات
36.51%
12:40 | 2025-09-09
قطر تعلن حصيلة القصف الاسرائيلي على الدوحة
12:40 | 2025-09-09
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
محليات
23.13%
02:46 | 2025-09-10
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
02:46 | 2025-09-10
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
اقتصاد
22.93%
03:52 | 2025-09-09
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
03:52 | 2025-09-09
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
أمن
17.42%
02:35 | 2025-09-09
القصة الكاملة لحادثة النزاع ببغداد: 22 قتيلا وجريحا والقبض على 20 متهما
02:35 | 2025-09-09
المزيد
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-10
ناس وناس
قضاء المحمودية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-10
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
52 دقيقة
الراتب يختفي والشهر بعده بأوله - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٩ | الموسم 7
16:00 | 2025-09-09
من الأخير
خام إيراق ماركة تهريب تهدد سومو - من الأخير م٢ - حلقة ٦١ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-09
من الأخير
خام إيراق ماركة تهريب تهدد سومو - من الأخير م٢ - حلقة ٦١ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-09
Live Talk
مرض رقمي جديد يثير القلق - Live Talk - الحلقة ١١٣ | 2025
10:30 | 2025-09-09
Live Talk
مرض رقمي جديد يثير القلق - Live Talk - الحلقة ١١٣ | 2025
10:30 | 2025-09-09
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
