رابطة شركات السفر والسياحة في العراق تلتقي مستشار رئيس الوزراء لشؤون السياحة

وبحسب بيان الرابطة، قال إن "الزيارة اليوم إلى مقر الرابطة جاءت لتعزيز فقرات البرنامج الحكومي لدولة رئيس الداعم للنهوض بالواقع السياحي في ومناقشة الرابطة بمبادرة الخاصة بالملتقى العراقي للترويج للسياحة في كافة المحافظات العراقية والانفتاح على العالم من خلال تعزيز التعاون والتشارك مع المؤسسات السياحية بجميع تنوعها وتخصصها".وأضاف، "نعمل اليوم بمعية الهيئة الإدارية للرابطة لما تمثله شركات السفر والسياحة في العراق من دور مهم ساهم في إبراز أهم المعالم الأثرية والثقافية والدينية في بلدنا العزيز".بدوره، أشار شركات السفر والسياحة حيدر ، إلى "إلقاء بحث عن أهم النشاطات السياحية في الفترة المقبلة، وأهمها مبادرة رئيس الوزراء ودخول الرابطة في فعاليات الملتقى العراقي للترويج السياحي كشريك أساسي وداعم".وبحسب البيان، أبدت الهيئة الإدارية للرابطة استعدادها لفتح جميع آفاق التعاون المشترك لخلق فعاليات سياحية تظهر العراق بأفضل صورة"، مؤكدة انها "الرابطة وشركات السفر والسياحة تعملان لأجل خلق برامج متنوعة لاستقطاب السياح الأجانب إلى البلد وإلى أكثر من موقع أثري وثقافي وسياحي في العراق، وإبراز العراق كوجهة سياحية مهمة أمام العالم".