الرافدين يرفع الدفعة الحادية عشر من مبادرة “الريادة والتميز”

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ ، أنه "تم رفع الدفعة الحادية عشرة من مبادرة الريادة والتميز، وشملت ٦٩ قيدًا بمبلغ إجمالي قدره ١،٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار ضمن إطار المبادرات التي يدعمها ".وأكد المصرف، "وصول اجمالي المشاريع الممولة ضمن المبادرة إلى ١,٨٠٤ مشروعاً و بقيمة كلية بلغت ٢٣,٩٤١,٠٠٠,٠٠٠ دينار عراقي، مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية والمساهمة في تطوير ".