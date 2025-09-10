مباحثات بين النزاهة وهيئة الإعلام والاتصالات: تحذيرات من التضليل والتسقيط مع قرب الانتخابات

ونوَّه خلال لقائه في مقرّ الهيئة رئيس والاتصالات، ، وفق بيان للنزاهة ورد لـ ، "بالتعاون والتنسيق العاليين بين الهيئتين، لافتاً إلى أنَّ ذلك أسهم في إبرام اتفاق تعاون بينهما؛ لتأطير التعاون وفتح آفاق العمل المُشترك على مصراعيه".وأثنى اللامي على "ما تقوم به هيئة الإعلام والاتصالات من مساعً لتنظيم وتطوير العمل الإعلامي في بما يصبُّ في خدمة القضايا الوطنيَّة العليا وخدمة المواطنين، مشدداً على أهميَّة عمليَّة المتابعة والرقابة ودورهما في منع تضليل الرأي العام أو الركون إلى أساليب التسقيط، لا سيما مع قرب موعد الانتخابات النيابيٌّـة".وأشار اللامي إلى أنَّ "الهيئة أولت وسائل الإعلام اهتماماً كبيراً في الموسم الانتخابي؛ إذ تحرص على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، ومنع استغلال موارد الدولة وممتلكاتها في الدعاية الانتخابية، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين بحيادية الوظيفة العامة أثناء العملية الانتخابية، مبيناً أن الإعلام يمكنه الإسهام في كشف استغلال البعض لموارد الدولة وممتلكاتها في الدعاية الانتخابيَّة".من جانبه، أبدى "استعداد هيئة الإعلام والاتصالات في دعم جهود الأجهزة الرقابيَّة في مساعيها المضنية لمنع الفساد ومُكافحته وملاحقة مرتكبيه، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به فريق متابعة تنفيذ اتفاق التعاون بين الطرفين، لا سيما في مجال دعم وتطوير الجهد الإعلاميّ الرقابيّ".