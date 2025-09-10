Alsumaria Tv
ما هو مصيرها.. تفاصيل عن الروسية التي اطلق سراحها: هل تمت مقابل عماد أمهز؟

محليات

2025-09-10 | 10:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما هو مصيرها.. تفاصيل عن الروسية التي اطلق سراحها: هل تمت مقابل عماد أمهز؟
2,011 شوهد

السومرية نيوز – محلي
من المتوقع أن تُنقل الرهينة الروسية المحررة إليزابيث تسوركوف جوًا إلى إسرائيل بعد ظهر الأربعاء، وفقًا لتقارير إعلامية عبرية، وسيتم نقلها إلى المستشفى وفقًا لبروتوكول مماثل لما يُتبع للعائدين من أسر حماس في غزة.

وقالت إيرينا، والدة تسوركوف، بعد تلقيها نبأ إطلاق سراح ابنتها، لإذاعة الجيش : "أشعر بفرح غامر. إنه لفرح غامر، سعادة غامرة. لقد انتظرت هذه اللحظة لما يقرب من عامين ونصف".
وأضافت والدة الرهينة المحررة أنها "تأمل أن تتلقى جميع عائلات مختطفينا نفس الخبر" الذي تلقته عندما أُبلغت بإطلاق سراح ابنتها، "وأن يُطلق سراح جميع المختطفين قريبًا".
تسوركوف، وهي أكاديمية تدرس في جامعة برينستون وتحمل الجنسية الروسية، اختُطفت على يد كتائب حزب الله أثناء إجرائها بحثًا في العراق في 21 آذار 2023.
زعمت الجماعة، التي تدعمها وتمولها إيران، أنها كانت تتجسس لصالح إسرائيل، وهو ما نفته إسرائيل وعائلتها.
وقالت والدة الباحثة إن فيديو تظهر فيه تسوركوف، الذي بثته كتائب حزب الله في تشرين الثاني 2023، ومدته أربع دقائق، كان إشارة الحياة الوحيدة الذي تلقته من ابنتها، مضيفة "منذ ذلك الحين، لم أتلقَّ أي جديد. لم أتلقَّ أي أخبار حتى الآن".
وأضافت "أعلم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه، والمحيطين به، بذلوا جهودًا كبيرة لتحريرها، والآن أتيحت لي الفرصة لأقول شكرًا، شكرًا".
عندما سُئلت عما تود قوله لابنتها أولاً – التي لم تتحدث معها بعد، حتى وقت إجراء المقابلة – قالت تسوركوف الأم: "لقد انتظرتُ هذه اللحظة بفارغ الصبر، وأحببتها كثيرًا، وقلقتُ عليها كثيرًا – الجميع فعلوا ذلك، لكن أنا تحديدًا أكثر بالطبع".
وأضافت وهي تكافح لالتقاط أنفاسها "مشاعر الأم شيءٌ مميز، شيءٌ قوي. أنا سعيدةٌ جدًا الآن، يا إلهي. لدرجة أنني لا أجد كلماتٍ للتعبير عن فرحتي".
تسوركوف ستتلقى رعاية مماثلة لتلك التي تُقدم لرهائن غزة المحررين
عند عودتها إلى إسرائيل، ستُنقل تسوركوف، البالغة من العمر 38 عامًا، إلى مستشفى شيبا في رمات غان، وفقًا لموقع واينت الإخباري.
هناك، ستُعامل بنفس البروتوكول المُتبع مع الرهائن العائدين من قطاع غزة، والذين اختُطف معظمهم خلال هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب الدائرة في غزة.
وُضع المفرج عنهم من الأسر في غزة في أجنحة خاصة بالمستشفى، حيث يُمكن لمّ شملهم مع عائلاتهم أثناء تعافيهم تدريجيًا وخضوعهم لفحوصات طبية ونفسية مُختلفة.
لم تُكشف تفاصيل أسر تسوركوف بعد، على الرغم من أن ترامب كتب على وسائل التواصل الاجتماعي، في إعلانه عن إطلاق سراحها، أنه تم إطلاق سراح الأكاديمية "بعد تعرضها للتعذيب لعدة أشهر".
وذكر تقرير للقناة 12، نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أن السفارة فوجئت بإطلاق سراحها، واتصلت بواشنطن لتأكيد موافقتها على استقبالها، لأن الباحثة – على عكس شقيقتها التي ضغطت على الولايات المتحدة للمطالبة بإطلاق سراحها – ليست مواطنة أمريكية.
و قال المسؤول تلقوا اتصالًا هاتفيًا من الأجهزة الأمنية العراقية، سألوا: هل يمكننا إحضار إليزابيث؟.
وفقًا للمسؤول، تلقت السفارة على الفور الضوء الأخضر لاستقبالها، وكانت هناك في غضون ساعة.
وبحسب المسؤول، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ترامب بعد إطلاق سراح تسوركوف وشكره على مشاركته في تأمين حريتها.
وأشاد نتنياهو بإطلاق سراح تسوركوف وبالعمل الجماعي الذي قاده منسق شؤون الرهائن والمفقودين، غال هيرش، والذي استمر لأشهر طويلة وتضمن جهودًا جبارة.
وأضاف أن إسرائيل ستواصل القتال بقوة وعزم حتى نعيد جميع مختطفينا إلى الوطن – الأحياء والأموات على حد سواء، في إشارة إلى الرهائن الـ48 الذين لا يزالون محتجزين لدى الجماعات الفلسطينية في غزة.
وكتب رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ على منصة X، باللغة الإنجليزية”أشكر جميع من ساهم في إطلاق سراح إليزابيث، وكل من ناضل من أجل حريتها في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل. أتوجه بشكر خاص لجميع الشركاء، وخاصةً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التزامه بتأمين إطلاق سراحها".
إطلاق سراح سجناء عراقيين مقابل إطلاق سراحها، ومحادثات بشأن آخرين
ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، لم يُطلب من إسرائيل تقديم أي تنازلات مقابل إطلاق سراح تسوركوف، التي لا تزال ظروفها غامضة.
مع ذلك، أفاد تقريرٌ لقناة الجديد اللبنانية أنه مقابل إطلاق سراح تسوركوف، سيتم إطلاق سراح عدد من السجناء العراقيين، وستُجرى مناقشاتٌ حول احتمال إطلاق سراح عماد أمهز، أحد عناصر حزب الله، الذي أسرته قوات الكوماندوز الإسرائيلية في تشرين الثاني 2024 في شمال لبنان، بالإضافة إلى خمسة معتقلين آخرين، بينهم إيرانيون.
وكان أمهز يُعتبر مصدر معلوماتٍ هامًا في القوة البحرية في جماعة حزب الله اللبنانية.
وعماد أمهز، مسؤول في حزب الله تم القبض عليه من قبل قوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية في 1 تشرين الثاني 2024..
وذكر مصدر من كتائب حزب الله، لوكالة فرانس برس، أنه "تم اطلاق سراح تسوركوف وفقًا لشروط، أهمها تسهيل انسحاب القوات الأمريكية دون قتال، وتجنيب العراق أي صراعات أو قتال".
وعندما سُئل داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، على إذاعة الجيش عما إذا كانت إسرائيل مسؤولة بالفعل عن تأمين إطلاق سراح تسوركوف، وعدم إدعائها الفضل في انجاز أمريكي، قال "بالتأكيد، شاركنا في جهود مختلفة، ليس بمفردنا، بل مع شركاء آخرين، لكن القضية كانت على رأس سلم أولوياتنا".
وعندما سُئل دانون عما إذا كانت إسرائيل، على سبيل المثال، قد قدمت أي ضمانات بأنها لن تستهدف قادة كتائب حزب الله، أجاب: "لا أعرف"، ثم أضاف: "ولكن حتى لو فعلت، أعتقد أنني لن أخبركم".



>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
