بينهم امرأة.. القبض على خمسة إرهابيين في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "بعمليات نوعية متفرقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع الوكالات الأمنية الاخرى من إلقاء القبض على (5) إرهابيين في العاصمة والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (1/4 إرهاب)".وأضافت، أنه "جرى إلقاء القبض على ثلاثة منهم في ضمن قاطع فرقة المشاة السابعة عشر، فيما تم إلقاء القبض على أحدهم في شمال بغداد ضمن قاطع فرقة المشاة السادسة كما جرى إلقاء القبض على امرأة إرهابية في غرب بغداد ضمن قاطع لواء مغاوير عمليات بغداد".وأشارت الى انه "تم تسليم المطلوبين الى جهات الطلب اصولياً حسب السياقات المعمول بها".