بوادر الثلوج بدات تظهر وتساقطها خلال يومين

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعتها ، ان "مرتفعات ستشهد خلال اليومين المقبلين أول تساقط ثلجي لهذا الموسم، مع احتمالية أمتداد بعض الزخات نحو المرتفعات الشمالية من ".أوروباوأضاف ان "مناطق أوروبا ستشهد وجود منخفض جوي متعمق بقيم 1006 مليبار مع جبهه فعالة تمتد فوق وسط وغرب أوروبا نحو والجزائر"، مشيرا الى ان "هناك غطاء سحابي كثيف ممتد من وألمانيا حتى مع هطولات مطرية (مناطق باللون الأخضر والأزرق)".شمال وشرق أوروباوتابع ان " مرتفعا جويا قويا 1032 مليبار يغطي وشمال شرق أوروبا"، لافتا الى ان "الأجواء مستقرة شبه خالية من الغيوم في تلك المناطق، بسبب سيطرة المرتفع الجوي".الشرق الأوسط والعراقوذكر ان "المرتفع الأفريقي سيمتد مع منخفض جنوب شبه الجزيرة (999 مليبار )، والأجواء مستقرة نسبيا في ".والبحر المتوسطوذكر انه "يوجد مرتفع 1017 مليبار فوق شمال أفريقيا، مع منخفض غرب المتوسط"، موضحا ان "الأجواء مستقرة وصافية فوق ليبيا ومصر وشمال أفريقيا، مع بعض السحب غرب المتوسط باتجاه وإسبانيا حيث وجود المنخفض".الوضع الجوي في العراقواكد ان "العراق تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي الأفريقي في غرب وشمال العراق ومنخفض شبه الجزيرة وسط والجنوب، وسماء صافية ومستقرة بشكل عام"، متوقعا "عدم وجود مؤشرات على فعاليات جوية ممطرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لابتعاد المنخفضات الفعّالة وتمركزها فوق أوروبا حاليا".وبين ان "الأجواء تبقى حارة نسبيا خلال النهار خاصة في الجنوب والوسط، مع ميل للاعتدال ليلاً في عموم المدن"، موضحا ان "الرياح تستمر شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا في بعض الفترات، خصوصا في مناطق الجنوب و الأوسط".واكد انه "من المتوقع ومع تقدم النصف الثاني من الشهر الحالي أن تبدأ المنظومات الجوية الأوروبية بالتحرك شرقا، مما يمهد تدريجيا لتأثر العراق بحالات انتقالية (خريفية) مع فرص أمطار أولية في شمال البلاد".