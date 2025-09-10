في البصرة.. ضبط منتحل صفة طبيب بعيادة للتجميل

أعلنت دائرة ، مساء الأربعاء، عن ضبط منتحل صفة طبيب في عيادة للتجميل.

​

وقالت في بيان، إنه "تم ضبط شخص منتحل صفة طبيب جلدية يدير احدى عيادات التجميل بإجازة مزورة في ".

وأضاف أنه "تم ضبط الأجهزة الموجودة وتم غلق المكان وفق محضر غلق مشترك".