القيسي يعلن افتتاح دائرة التنفيذ في الغزالية للمرة الأولى

وقال مكتب في بيان، "تم اليوم افتتاح دائرة التنفيذ في لأول مرة، بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، في خطوة تُعدّ منجزاً خدمياً جديداً لأهالي المنطقة".

وأضاف "قد جرى تأهيل البناية المخصصة للدائرة وتأثيثها بشكل كامل بتمويل شخصي من النائب د. ، فيما شارك شباب المكتب في أعمال التأهيل والتجهيز، ليكون هذا المشروع ثمرة جهد جماعي مخلص يهدف إلى تعزيز الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين".



ولفت الى أن "افتتاح هذه الدائرة يمثل استحقاقاً طال انتظاره، وخطوة إضافية على طريق دعم أهالي الغزالية، عبر توفير مؤسسات خدمية قريبة تلبّي احتياجات الناس وتخفف عنهم عناء المراجعات في مناطق أخرى".