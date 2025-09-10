رئيس مجلس بغداد: تحرك لاستجواب مدير توزيع كهرباء العاصمة

نيوز- محلي

اعلن رئيس ، اليوم الأربعاء، عن التحرك لاستجواب مدير توزيع كهرباء العاصمة.

وقال الحمداني في حديث لـ ، ان "المجلس بصدد استجواب مدير عام لتوزيع كهرباء جسام ، وذلك بسبب الاخفاقات في عمله".

وأضاف أن "شكاوى عديدة وردت الى المجلس بشان عدم توزيع حصة بغداد من بصورة عادلة بين مناطق العاصمة، اضافة الى وجود عقود تحوم حولها شبهات فساد".