انتخابات 2025: تحديد موعد إجراء قرعة موظفي مراكز الاقتراع

وقالت ، إن "المفوضية حددت يوم الأحد المقبل موعداً لإجراء قرعة موظفي مراكز الاقتراع لانتخابات التي ستجرى يوم من تشرين الثاني المقبل".وحددت المفوضية، مكافأة موظفي الاقتراع بحسب مطالعة والمالية، بأن يكون الأجر للموظف الحكومي لمنسق مركز الاقتراع مبلغ ثلاثمئة ألف دينار فقط لأحد أيام التصويت الخاص أو العام فقط، أما مدير محطة الاقتراع فمكافأته مئتا ألف دينار فقط لأحد أيام التصويت الخاص أو العام فقط، أما موظف مركز أو محطة الاقتراع فمئة وخمسون ألف دينار فقط لأحد أيام التصويت الخاص أو العام فقط.وبينت المفوضية، أن الأجر للطالب أو الخريج إذا كان مركز الاقتراع مبلغ أربعمئة ألف دينار فقط لأحد أيام التصويت الخاص أو العام فقط، ومدير محطة الاقتراع مبلغ ثلاثمئة ألف دينار فقط لأحد أيام التصويت الخاص أو العام فقط، وموظف مركز أو محطة الاقتراع مئتان وخمسون ألف دينار فقط لأحد أيام التصويت الخاص أو العام فقط.بينما تكون أجور الموظفين الاحتياط البالغة نسبتهم (5 %) من عدد موظفي الاقتراع، للموظف الحكومي: خمسون ألف دينار مع منح كتاب شكر وتقدير، للطالب أو الخريج: مبلغ مئة ألف دينار، ولا يجوز أن يتم الجمع بين أجري يومي التصويت الخاص والعام، وفي حال تطلب الأمر أن يعمل ذات الشخص في يومي التصويت (خاص وعام) يضاف إلى أحد الأجرين مبلغ مئة ألف دينار فقط تعويضاً عن عمله في يوم التصويت الثاني.