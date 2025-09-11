الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
ماء النجف تطمئن المواطنين: المياه صالحة وآمنة للاستخدام المنزلي
محليات
2025-09-11
السومرية نيوز
– محليات
طمأنت مديرية ماء
النجف
المواطنين بشأن صلاحية مياه الإسالة للاستخدام المنزلي، مؤكدة توفر المواد المعقمة بكميات كافية لضمان استمرار جودة المياه.
وقال مدير ماء
النجف
مهدي الحاتمي إن انخفاض مناسيب المياه في الأيام الماضية أدى إلى ركود جريان
الأنهار
وظهور أنواع من الطحالب، والتي لم تكن محطات المياه وفلاترها مهيأة للتعامل معها مسبقاً، ما تسبب في انسدادات جزئية ببعض محطات التصفية.
وأوضح الحاتمي أن ملاكات المديرية قامت بإجراء الغسل العكسي للفلاتر من مرة إلى ثلاث مرات يومياً لتجنب أي انسدادات ناجمة عن انخفاض مناسيب المياه، مؤكداً أن هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في الحفاظ على استمرارية تدفق المياه.
وأضاف أن مادة الكلور المعقمة متوفرة بكميات جيدة، سواء محلية أو مستوردة، وتغطي احتياجات المحافظة بالكامل، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأشار إلى تحسن واضح في نوعية المياه خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن
الانحراف
الموجود بنسبة 15 بالمئة كان نتيجة عكورة المياه ويمكن معالجتها بسهولة عبر الفلاتر. وأكد الحاتمي أن المديرية مستمرة في مراقبة جودة المياه بشكل يومي لضمان وصول مياه صالحة وآمنة لجميع المواطنين في المحافظة.
مقالات ذات صلة
كردستان تطمأن المواطنين: مخازننا ممتلئة
02:56 | 2025-06-21
تظاهرات أمام مشروع ماء البصرة الكبير احتجاجاً على ملوحة المياه
15:08 | 2025-07-04
حملة عراقية امنية لتدقيق السفن المجهولة في المياه الاقليمية
03:37 | 2025-08-06
رئيس مجلس بغداد لاهالي ابو غريب: مياه الاسالة آمنة ولا داعي للقلق
00:14 | 2025-08-17
