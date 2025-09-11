ماء النجف تطمئن المواطنين: المياه صالحة وآمنة للاستخدام المنزلي

وقال مدير ماء مهدي الحاتمي إن انخفاض مناسيب المياه في الأيام الماضية أدى إلى ركود جريان وظهور أنواع من الطحالب، والتي لم تكن محطات المياه وفلاترها مهيأة للتعامل معها مسبقاً، ما تسبب في انسدادات جزئية ببعض محطات التصفية.وأوضح الحاتمي أن ملاكات المديرية قامت بإجراء الغسل العكسي للفلاتر من مرة إلى ثلاث مرات يومياً لتجنب أي انسدادات ناجمة عن انخفاض مناسيب المياه، مؤكداً أن هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في الحفاظ على استمرارية تدفق المياه.وأضاف أن مادة الكلور المعقمة متوفرة بكميات جيدة، سواء محلية أو مستوردة، وتغطي احتياجات المحافظة بالكامل، بحسب الصحيفة الرسمية.وأشار إلى تحسن واضح في نوعية المياه خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن الموجود بنسبة 15 بالمئة كان نتيجة عكورة المياه ويمكن معالجتها بسهولة عبر الفلاتر. وأكد الحاتمي أن المديرية مستمرة في مراقبة جودة المياه بشكل يومي لضمان وصول مياه صالحة وآمنة لجميع المواطنين في المحافظة.