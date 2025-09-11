المباشرة بتوزيع الكتب بين طلبة المدارس الابتدائية والثانوية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن عملية إيصال الكتب من المطابع المحلية إلى المخازن التابعة لمديريات التربية في والمحافظات تمت وفق آلية متكاملة، إذ تم توصيل النسبة الأكبر منها لاسيما المطبوعة حديثاً، بحسب الصحيفة الرسمية.وأوضح أن توزيع الكتب الجديدة يتم بشكل متفاوت بين مرحلة وأخرى وبنسب محددة بحسب المطبوع مؤخراً، مؤكداً أن أي كمية مطبوعة من الكتب يتم ارسالها بشكل مباشر إلى المخازن/ ومن ثم يتم توزيعها بين الطلبة.ولفت السيد إلى أن الوزارة تحرص على ترسيخ المفاهيم التربوية للتلاميذ والطلبة عند عملية توزيع الكتب من خلال توعيتهم عن طريق الإدارات المدرسية والهيئات التربوية بالحفاظ على المناهج وتغليفها والاعتناء بها من قبلهم لتقليل أعباء طباعتها سنوياً.وأعلن قسم من المدارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي والكروبات الخاصة عن جدول خاص لكل مرحلة دراسية لتسلم الكتب بحسب حصة كل طالب وتلميذ.