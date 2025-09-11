الصفحة الرئيسية
التالي
حب أبيض وأسود
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السوداني يفتتح المقطع الأول من شارع الرشيد في بغداد
محليات
2025-09-11 | 11:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
750 شوهد
افتتح رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، اليوم الخميس، المقطع الأول من
شارع الرشيد
في العاصمة
بغداد
.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
افتتح المقطع الأول من
شارع الرشيد
في العاصمة
بغداد
بعد إعادة تأهيله".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
أمين بغداد يحدد موعد إنجاز المقطع الاول من تطوير شارع الرشيد
15:11 | 2025-08-10
السوداني يطلق العمل بالمقطع الثاني من تأهيل شارع الرشيد (الرصافي - أبو نؤاس)
13:46 | 2025-09-11
خطوة جديد لتنظيم الفعاليات التجارية في شارع الرشيد ببغداد
04:50 | 2025-09-10
بارزاني يفتتح شارع البيشمركة في باريس
10:10 | 2025-09-05
سعر جديد لصرف الدولار في بغداد واربيل
اقتصاد
37.02%
09:34 | 2025-09-10
سعر جديد لصرف الدولار في بغداد واربيل
09:34 | 2025-09-10
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
محليات
35.51%
02:46 | 2025-09-10
توجيه عاجل من المرور بشأن اللوحات المرورية
02:46 | 2025-09-10
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
15%
03:45 | 2025-09-10
تحديث جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:45 | 2025-09-10
الحصيلة النهائية لضحايا القصف الإسرائيلي على قطر
دوليات
12.47%
02:25 | 2025-09-10
الحصيلة النهائية لضحايا القصف الإسرائيلي على قطر
02:25 | 2025-09-10
المزيد
أسرار الفلك
أسرار الفلك
في بغداد.. 15 مصابا بحادث سير قرب "زفة عرس"
14:50 | 2025-09-11
مكافحة المخدرات تكشف لـ السومرية: 270 حكم إعدام بحق تجار خلال عامين
13:55 | 2025-09-11
السوداني يطلق العمل بالمقطع الثاني من تأهيل شارع الرشيد (الرصافي - أبو نؤاس)
13:46 | 2025-09-11
تخرج الدورة 55 ضباط عالية في كلية الشرطة الثانية بمحافظة البصرة
13:24 | 2025-09-11
التعليم تطلق قناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية
13:11 | 2025-09-11
مقتل شقيقين واصابة الثالث بنيران ابن عمهم في كركوك (فيديو)
11:57 | 2025-09-11
اتصل بنا
اعلن معنا
