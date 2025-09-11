التعليم تطلق قناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "تعلن إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني لقبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية للسنة الدراسية 2026/2025".وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن "التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية للقناة يشمل الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية (الدور الأول) للسنة الدراسية 2025/2024 للقبول في الجامعات الحكومية كافة بتخصصاتها الأكاديمية والتقنية (الدراسة الصباحية) على وفق التخصص المناظر أو القريب وتدعو الطلبة إلى الاطلاع على ضوابط وخطوات التقديم المثبتة في بوابة التقديم الإلكتروني".وأشارت الى ان "التقديم يستمر عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq) إلى غاية يوم الخميس الموافق 2025/10/2".