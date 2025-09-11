السوداني يطلق العمل بالمقطع الثاني من تأهيل شارع الرشيد (الرصافي - أبو نؤاس)

وذكر للسوداني في بيان ورد لـ ، أن الأخير "افتتح المقطع الأول من في العاصمة ، بعد إعادة تأهيله، ضمن مشروع تأهيل بغداد القديمة، بإشراف أمانة بغداد ورابطة المصارف الخاصة العراقية، وبتمويل من ".وأعلن ، خلال حفل الافتتاح، "إطلاق العمل بالمرحلة الثانية لتطوير وتأهيل شارع التي تمتد من الى بداية شارع ابو نؤاس، مثمنا جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الساندة، والدعم الكبير للبنك المركزي، والتي اسهمت في انجاز المرحلة الأولى من تأهيل وتنظيم شارع الرشيد المرتبط بتاريخ وبغداد، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً"، مؤكداً أنّ "الشارع عانى من الإهمال على مدى أربعة عقود، وترك اثراً سلبياً في نفوس العراقيين".وبين، أن "الأعمال المنفذة لا تقتصر على تجميل واجهات البنايات، وهي اعمال فنية معمارية رائعة المواصفات للأبنية التراثية، بل تم انجاز اعمال البنى التحتية من شبكات مياه الصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات، والإنترنت، ومنظومات الدفاع المدني، كما تم انشاء خط (الترامواي) التراثي لتسهيل الحركة والنقل، بالإضافة إلى مركز بلدي سيباشر مهام تقديم الخدمات لمنطقة بغداد التاريخية، ومركز شرطة"، مشدداً على "اهمية استمرار أعمال الصيانة للمحافظة على الشارع".وأكد رئيس "حرص الحكومة على إحياء الجانب التراثي والتاريخي في الكثير من المواقع في بغداد والمحافظات، انطلاقاً من واجباتها في تهيئة الأماكن التاريخية والتراثية وتعريفها للعالم"، مشيراً إلى "اكتساب المهندسين والفنيين الشباب الخبرة في مجال صيانة المواقع التراثية، ما سيمكننا من المضي في النهوض بواقع الكثير منها".ولفت البيان الى ان "المقطع الأول لشارع الرشيد يمتد من ساحة الميدان إلى ساحة الرصافي، وشهد أعمال ترميم لواجهات المباني، بما ينسجم مع الهوية التراثية للشارع".