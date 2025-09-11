ضبط 50 سيارة حمل معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن ضبط 50 سيارة حمل معدة للتهريب بمنفذ ميناء إم قصر الاوسط في .

وقالت الهيئة في بيان، "تمكنت مديرية منفذ ميناء إم قصر الاوسط بواجب مشترك مع مكتب جهاز المخابرات وشرطة ، بعد استحصال موافقة قاضي ، تم ضبط حاويات عدد (50) حاوية تحتوي على سيارات مفككة نوع (بنكو) حمل جديدة وتعتبر السيارات المفككة مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".

وأضاف البيان "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة الحاويات المضبوطة إلى مركز شرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".