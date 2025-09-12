الحرارة تعود مرة اخرى.. العراقيون على موعد مع ارتفاع جديد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع في ومقاربة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبينة ان "طقس الأحد المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، لافتة الى ان طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع في عموم البلاد".