الحليب في انابيب المنازل بدل الماء.. ماذا يحصل بالبصرة؟ (فيديو)

– محلي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه نوعيه المياه الواصلة الى أهالي منطقة البهادرية بالبصرة.

ويظهر في المقطع نوعيه المياه الرديئة التي وصفها مواطنين بانها "حليب مكثف" لكون لونها ابيض شبيها بالحليب.