متوعدة بعقوبات رادعة.. هيئة الحج توضح اسباب تأخر بعض الحافلات في الجانب السعودي

وقالت الهيئة، في بيان تلقته ، "على الرغم من التحذيرات المستمرة لهيئة والعمرة، الا ان بعض اصحاب النفوس الضعيفة من شركات العمرة والنقل يتعمدون مخالفة القوانين من خلال حمل بعض الممنوعات ومحاولة ادخالها لأراضي ".واوضحت الهيئة ان "السلطات في منفذ جديدة اتخذت اجراءات صارمة ومشددة لتفتيش الحافلات، مما ادى الى حدوث زحام وتأخر بعض المعتمرين في المنفذ"، لافتة الى انها "ستتخذ اجراءات عقابية وفق القانون، من بينها سحب اجازات شركات العمرة والنقل ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والأنظمة في والسعودية، ومحاولة تهريب الممنوعات، والتسبب بأذية المعتمرين".