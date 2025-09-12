بركة مياه تبتلع شابين في البصرة

وقال المصدر لـ ، ان "شابين من مواليد 2009 توفيا غرقا خلال سباحتهما في قضاء على الطريق الحولي الجديد باتجاه بالقرب من تحليه تصفيه المياه".وأضاف ان "قوة امنية طوقت المكان ونقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي".