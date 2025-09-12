أمين بغداد: حملة إزالة التجاوزات مستمرة وتشمل جميع مناطق العاصمة

وقال موسى لـ ، ان "حملة إزالة التجاوزات تنظيمية، حيث ان هناك تجاوزات على الشوارع العامة والتي اعاقت حركة السيارات ومنها الإسعاف او الإطفاء في حال حصول أي طارئ".وأضاف ان "هناك رؤية متكاملة لامانة لتطوير هذه الشوارع"، لافتا الى "وجود تعاون كبير من الأهالي والمواطنين برفع التجاوزات".وبين ان "بعض التجاوزات ازيلت بشكل طوعي"، لافتا الى ان " مستمرة برفع التجاوزات في كافة انحاء العاصمة بالتعاون مع الأهالي لاظهار صورة تليق بالعاصمة".