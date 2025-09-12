قرار حكومي بشأن الأسماك في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تحت شعار حماية للموارد المائية وتوفيرا للاستدامة، تم الزام مربي الأسماك بالتحول نحو إنشاء أحواض مغلقة في مشاريع تربية الأسماك، بديلًا عن النظام التقليدي للأحواض المفتوحة".وأضافت ان "هذا القرار جاء نتيجة للشحة المائية التي يشهدها ، وانسجامًا مع جهود الوزارة الرامية إلى تقنين استخدام المياه وضمان الاستفادة المثلى منها، ومنع التجاوزات، والحد من الهدر الكبير في المياه، مما يُسهم في توجيه الكميات المتاحة لتلبية احتياجات الشرب والاستخدامات الضرورية والري".ودعت الوزارة، "جميع المربين والمستثمرين في قطاع الثروة السمكية إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والتعاون البناء مع دوائرها المختصة لتطبيق هذا النظام الجديد"، مؤكدةً أن "نظام الأحواض المغلقة يُمثل خطوة مهمة وجوهرية نحو تحقيق تنمية مستدامة وضمان حماية الأمن المائي للعراق للأجيال القادمة".ويُعتبر هذا التوجه جزءًا من حزمة إجراءات وإستراتيجيات أوسع تتبناها الوزارة للحفاظ على الثروة المائية في البلاد ومواجهة التحديات المناخية والمائية المتزايدة.