بغداد.. مشادة كلامية داخل مسجد تنتهي بوفاة "الإمام"

وقال المصدر لـ ، إن "مشادة كلامية بين مجموعة من المصلين لم تعرف أسبابها، مع امام جامع وخطيب لمنعه من الخطابة ضمن منطقة الدورة، اسفرت عن وفاة بسبب سكته قلبية".ونوه إلى أن "الخطيب كان يعني من أمراض القلب".