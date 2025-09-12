بغداد.. مشاهد توثق سوق الحي بعد عملية إزالة التجاوزات

أظهرت مشاهد من سوق الحي في شرقي العاصمة ، مخلفات كبيرة، وذلك في إطار الحملة الأولى من إزالة التجاوزات هناك.

وقد شملت العملية إزالة الأكشاك والمحلات المخالفة التي تم إقامتها على الأرصفة والشوارع.



تجدر الإشارة إلى أن حملة إزالة التجاوزات في سوق الحي ضمن سبقتها حملة مشابهة في سوق مريدي بذات المدينة ضمن حملة " اجمل".