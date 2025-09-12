الداخلية تفتح تحقيقاً بحادث وفاة امام جامع الناصر جنوبي بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "الجهات المختصة في العراقية فتحت تحقيقا في حادث وفاة (الشيخ القرغولي) إمام وخطيب جامع كريم الناصر في منطقة الدورة جنوبي العاصمة ".وأكدت وزارة الداخلية، أنها "تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في هذا الحادث وما زالت التحقيقات جارية" .