عصابة تقتل عراقياً في تركيا وذويه يطالبون بكشف الجناة.. هذه التفاصيل

وقال احد اقارب لـ ، انه "بتاريخ 2025/9/8 تم قتل الشاب (احمد سليم كريم) على يد عصابة ارهابية في ، وذلك لكونه يملك شركة صرافة في ".واشار الى ان "الشاب قتل على يد عدة عناصر مشبوهه وذلك بمساومته بمبلغ مادي"، مطالباً " ووزير الخارجية بالتدخل الشخصي لكشف حقائق الجريمة".ولفت الى انه "قبل قليل تم جلب جثة الشاب إلى لاستلامه من قبل ذويه".