لا بوادر أمطار حتى الآن والحرارة ترتفع

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ ، أن "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة العظمى مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يومي الإثنين والثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابعت ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحواً، مع تصاعد غبار، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في ".