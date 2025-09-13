وثيقة تبين اصدار قرار بتكليف (9) شيوخ لالقاء محاضرات بالمساجد.. هل من المدخلية؟

الصفحة الرئيسية
2025-09-13 | 04:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
570 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشفت وثيقة صادرة من
ديوان الوقف السني
، يظهر فيها تكليف (9) شيوخ لالقاء محاضرات بالمساجد، الا ان وسائل إعلامية ذكرت ان هؤلاء الشيوخ من المدخلية.
وجاء في كتاب لديوان الوقف السني الصادر يوم 10 أيلول الحالي، انه "تقرر شمول اكبر 9 شيوخ بمشروع "الواعظ السيار"، لالقاء محاضرات في مساجد
بغداد
والانبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك ولمدة سنة كاملة قابلة للتجديد".
الا ان وسائل إعلامية وصفحات بالتواصل الاجتماعي نشرت الوثيقة وذكرت ان "هؤلاء الشيوخ المكلفين هم شيوخ السلفية المدخلية، التي اتهمت بقتل الشيخ الداعية
عبد الستار سلمان
سالم القره غولي إمام وخطيب جامع
عبد الكريم
الجبوري
في منطقة الدورة وعضو رابطة الإصالة للدعوة والإرشاد بسبب اعتداء عناصرها عليه بضربه في داخل المسجد ومنعه من القيام بواجبة الرسمي في الخطابة بالمسجد، مما أدى الى وفاته.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
