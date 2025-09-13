وثيقة تبين اصدار قرار بتكليف (9) شيوخ لالقاء محاضرات بالمساجد.. هل من المدخلية؟

وجاء في كتاب لديوان الوقف السني الصادر يوم 10 أيلول الحالي، انه "تقرر شمول اكبر 9 شيوخ بمشروع "الواعظ السيار"، لالقاء محاضرات في مساجد والانبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك ولمدة سنة كاملة قابلة للتجديد".الا ان وسائل إعلامية وصفحات بالتواصل الاجتماعي نشرت الوثيقة وذكرت ان "هؤلاء الشيوخ المكلفين هم شيوخ السلفية المدخلية، التي اتهمت بقتل الشيخ الداعية سالم القره غولي إمام وخطيب جامع في منطقة الدورة وعضو رابطة الإصالة للدعوة والإرشاد بسبب اعتداء عناصرها عليه بضربه في داخل المسجد ومنعه من القيام بواجبة الرسمي في الخطابة بالمسجد، مما أدى الى وفاته.