"بظروف غامضة".. نائب يكشف عن فقدان 8 شباب من احد اقضية بغداد

وقال في تدوينة على منصة (X) تابعتها ، "في الأيام الماضية، فقد ثمانيـة مـن شبابنا في الطارمية بظروف غامضة، دون أي توضيح رسمي حتى الآن من قبل الجهات الأمنية المختصة عن تفاصيل الحادث والجهة المسؤولة عنه".وأضاف "نطالب بما عرفناه عنه من شجاعة ومهنية ومبادرة بالكشف الفوري عن مصيرهم، والوقوف على أسباب اختفائهم، ومصارحة الرأي العام بالحقيقة"، مبينا ان "حياة الناس وأمنهـم لا تتحمل هذا الصمت بعد كل ما تحقق من أمن واستقرار فيالقضاء بعد سنوات من المعاناة والخوف والقلق التي عاشها اهلنا في الطارمية، بسبب تداعيات مرحلة مواجهة الإرهاب".