السامرائي يبحث شؤون "سبع البور" واحتياجاتها الخدمية

بحث رئيس تحالف العزم ، السبت، شؤون شمالي واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية.

وقال مكتب في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السامرائي، عضو التحالف الأستاذ صبار مدّب المساري وذلك في مضيف المسارة الطائية بمنطقة شمالي ، حيث جرى اللقاء بحضور شيخ عام المسارة الشيخ ضاحي وعدد من وجهاء وأبناء المنطقة".

وتناول اللقاء وفق البيان "شؤون سبع البور واحتياجاتها الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع الأهالي ودعم الجهود التي تسهم في تحسين واقع المنطقة وخدمة أهلها".