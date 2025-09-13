وزير الداخلية يعلن المضي بإنشاء مدينة تدريبية غربي بغداد

وقال الشمري في حفل تخرج الدورة التأهيلية الـ30 للمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري وفق ما نقلته ، "شهدنا خلال العام الحالي تخريج 880 ضابطاً و460 مفوضاً و1553 ضابطاً من الدورة الثلاثين الحالية".

وأضاف "إرسال عدد من الضباط والمنتسبين إلى الجامعات في الخارج"، مردفا " بصدد استقبال طلاب من والإقليمية في كليات الشرطة مطلع الشهر المقبل".



ولفت "ماضون في إنشاء مدينة تدريبية متكاملة في ببغداد"، معتبرا أن "الإنجازات في الوزارة ما كانت تتحقق لولا دعم المستمر".