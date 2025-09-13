السامرائي يؤكد ضرورة دعم مبادرات تحسين واقع أهالي الراشدية

أكد رئيس تحالف العزم ، السبت، ضرورة دعم المبادرات الهادفة لتحسين واقع أهالي شمالي .

وقال مكتب ، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السامرائي، عضو التحالف محمود عويد في قضاء حيث جرى اللقاء بحضور عدد من وجهاء وأبناء القضاء".

وتناول اللقاء وفق البيان "شؤون الراشدية واحتياجات القرية الخدمية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التواصل مع الأهالي ودعم المبادرات الهادفة لتحسين واقعهم وتعزيز حضورهم في القضايا الوطنية".