ضبط سيارات معدة للتهريب في ميناء أم قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن ضبط سيارات معدة للتهريب في ميناء بمحافظة .

وقالت المنافذ في بيان، "تمكنت مديرية منفذ ميناء ، بناءً على المعلومات الواردة من مصادر خاصة بالهيئة وبعد استحصال الموافقة الشفوية من قاضي تحقيق ، تم ضبط سبع حاويات تحتوي (21) عجلة صالون المسموح بالاستيراد معدة للتهريب".

وأضاف "تم تنظيم محضر ضبط وكشف اصولي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وإحالة العجلات إلى مركز شرطة ميناء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".