إصابة شخصين بحادث سير في صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ ، "انقلاب سيارة على شارع قاعدة الجوية في ناحية يثرب بسبب حفرة في ".وأضاف المصدر أن الحادث "تسبب بإصابة شخصين بجروح تم نقلهما إلى مستشفى قريب".