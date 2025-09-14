الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540522-638934342148625865.jpg
فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين دينار بحق المتجاوزين على حصص الأنهر
محليات
2025-09-14 | 04:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
301 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة الموارد المائية
، فرض غرامات مالية بحق المتجاوزين على الحصص المائية للأنهر ببغداد والمحافظات، بلغت عشرة ملايين دينار، كاشفة عن بلوغ عدد التجاوزات المرصودة خلال 2025، عشرة آلاف.
ويعاني
العراق
من أسوأ موجة جفاف في تاريخه، نتيجة خمسة مواسم متتالية من شح مائي كبير، بسبب تدني هطول الأمطار والثلوج، والتناقص الكبير بكميات الحصص المائية الواردة من دول الجوار، ما تسبب بتناقص خزينه المائي إلى معدلات خطيرة ومقلقة.
وقال مدير
الهيئة العامة
لتشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة المهندس
أحمد كاظم
عبد الله إن عدد التجاوزات المرصودة من قبل ملاكات الهيئة المختصة ببغداد والمحافظات على الحصص المائية للأنهر خلال العام الحالي، تجاوزت العشرة آلاف، وتضمنت نصب مضخات مائية على أحواض الأنهر، وإنشاء بحيرات أسماك، إضافة إلى فتح منافذ فيها، وهي جميعا غير نظامية.
وأضاف أنه تم رفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين، مؤكدا رفع مبلغ الغرامات المالية بحقهم، من مليون إلى عشرة ملايين دينار، لافتا إلى أنه تم في السياق ذاته، تشكيل لجان في كل قضاء وناحية لمتابعة أعمال التجاوز ومحاسبة المخالفين، وأخذ تعهدات منهم، لحماية ثروة العراق المائية من الاستغلال غير المشروع.
وكشف عبد الله عن أن ملاكات الهيئة تواجه صعوبات بالتعامل مع المتجاوزين سواء من عناصر خارجة عن القانون أو من المتنفذين وحمايتهم، ضمن محافظات
صلاح الدين
لاسيما في
الإسحاقي
، وواسط، وميسان، لاسيما جنوبها وقلعة صالح والعزير، وما يسببه ذلك من قلة كميات الحصص المائية الواصلة إلى
محافظة البصرة
.
وذكر أن معالجة التجاوزات تتم من خلال استيراد الأسماك من الخارج، وتحجيم تجارة الأسماك المحلية التي وصلت أثمانها إلى أسعار باهظة، إضافة إلى تحويل
الأنهار
والجداول من نظام الري المفتوح إلى المغلق في
محافظة النجف
الأشرف، بالتعاون مع
منظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة (الفاو)، منوها باستمرار الفرق الميدانية التابعة للهيئة بإزالة التجاوزات من الأنهر والجداول وتطبيق نظام المراشنة لتصل المياه إلى أبعد نقطة، ضمن الخطة التي أقرها
المركز الوطني
والهيئة العامة للسدود في الوزارة، وتستمر حتى بداية شهر تشرين الثاني، لتأمين مياه الشرب وري البساتين ومناطق زراعة الخضر.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
