الإعدام بحق إرهابي فجر سيارتين وسط العمارة

– محليات



أصدرت محكمة جنايات ، اليوم الاحد، حكما بالإعدام بحق إرهابي عن جريمة تفجير سيارتين وسط مدينة .



وبحسب بيان ، أقدم المجرم مع مجموعته الإرهابية بتفخيخ سيارتين وتفجيرها في القسم البلدي لقطاع 15 شعبان وسط مدينة والتي راح ضحيته 11 شهيدا واصابة 10 من المواطنين.



وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة الثانية 1 /3 /7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من رقم 13 لسنة 2005.

