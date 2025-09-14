تحذير أمني: مواقع وتطبيقات وهمية تسرق أموال العراقيين.. بلّغ فوراً عنها

وقالت مديرة العلاقات والإعلام في المديرية التابعة لوزارة الداخلية، المهندسة آفان ، إن الملاكات الفنية المختصة للمديرية، رصدت خلال الآونة الأخيرة، تنامي أنشطة مشبوهة عبر تطبيقات ومواقع تدّعي ممارسة (عمليات تجارية داخلية)، من خلال طلبها من المستخدمين، إيداع مبالغ مالية أولية بسيطة، ثم تعرض لهم أرباحًا كبيرة وهمية بهدف تشجيعهم على إيداع مبالغ إضافية.‏وأضافت أن هذه المنصات لا تقوم بأي نشاط تجاري حقيقي، وإنما تهدف إلى الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، إذ يواجه المستخدمون عراقيل متعمدة عند محاولة استرجاع أموالهم، وقد يُمنعون كليًا من سحبها.‏وشددت المديرية على لسان مديرة العلاقات والإعلام فيها، بضرورة عدم الوثوق بأي تطبيق أو موقع يدّعي تحقيق أرباح سريعة وسهلة، مؤكدة أهمية التحقق من موثوقية المنصات الإلكترونية قبل إجراء أي تعامل معها، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الاتصال برقم الاستجابة السريع لوزارة الداخلية (911) بشكل فوري.