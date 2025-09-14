محاكم "عن بُعد" في سجون بغداد والتاجي وأبو غريب وقسم النساء قريباً

وقال الوزارة مراد إن المشروع، وهو ثمرة تعاون بين وزارة العدل ومجلس ، يهدف إلى تعزيز الشفافية في التحقيقات القضائية من خلال تمكين النزلاء من المثول أمام المحاكم عبر النقل الحي المباشر، الأمر الذي يسهم في إنجاز القضايا بسرعة أكبر.وأضاف أن المبادرة تأتي ضمن توجه الوزارة لاعتماد التكنولوجيا الحديثة في العمل القضائي، بما يعزز سرعة الإنجاز ويحافظ على المعايير الأمنية، كاشفا عن أن المشروع سيتم تعميمه لاحقا بين جميع الأقسام السجنية أو الإصلاحية بالمحافظات ضمن خطة الوزارة لتطوير المنظومة القضائية والعدلية، وتنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبسيط الإجراءات، وتحقيق الانسيابية بين المؤسسات.‏وأشار الساعدي إلى أنه جرى افتتاح محاكم عن بُعد في سجني والناصرية المركزيين، بما يتناسب مع أعداد النزلاء المطلوبين للمثول أمام القضاء.