غداً.. بغداد تستضيف قمة المجلس الرباعي لطريق التنمية

وذكر مدير المكتب الإعلاميِّ لوزارة النقل ميثم أنَّ القمَّة، التي سيحضرها وزير النقل السعداوي، ستبحث خطوات المباشرة بالمشروع، تمهيداً لعقد الاجتماع الوزاريِّ قبل نهاية العام الحاليِّ، بحضور وزراء النقل في الدول الأعضاء (تركيا وقطر والإمارات) إلى جانب ، بحسب الصحيفة الرسمية.وأشار الصافي إلى أنَّ تعمل عبر جميع قطاعاتها على إعداد رؤيةٍ متكاملةٍ للمشروع، بالتنسيق مع شركاتٍ استشاريَّةٍ عالميَّة، منها شركة (بي تي بي) المتخصِّصة في الأعمال الفنيَّة، وشركة (أوليفر وايمان) المسؤولة عن السياسة الاقتصاديَّة للمشروع.وبيَّن أنَّ القمَّة سبقتْها اجتماعاتٌ ثنائيَّةٌ مع الجانب التركيِّ لمناقشة نسب الإنجاز والتصاميم، إلى جانب استعراض أحدث المستجدّات التي قدَّمتْها (أوليفر وايمان) بشأن النموذج الاقتصاديِّ، والهيكل الإداريِّ لحوكمة المشروع وآليات التنفيذ.وكشف الصافي عن بلوغ نسب إنجاز تصاميم وفحوصات التربة لخطّ السكك (82 %)، في حين وصلتْ نسبة إنجاز الطريق البرّي البالغ طوله (1190) كيلومتراً من ميناء إلى فيشخابور إلى (66 %). وأوضح أنَّ العمل جارٍ لحصر الأراضي المشمولة بالاستملاك لتسريع التنفيذ، فضلاً عن التنسيق مع الحكومات المحليَّة لتسهيل عمل لجان رفع التعارضات والاستملاك.