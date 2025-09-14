الصفحة الرئيسية
التالي
Biotic
من
09:30 AM
الى
10:00 AM
LIVE
تظاهرات ضد اعتماد اليورو في دولة أوروبية
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
غداً.. بغداد تستضيف قمة المجلس الرباعي لطريق التنمية
محليات
2025-09-14 | 05:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
176 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تُعقد في
بغداد
، يوم غدٍ الاثنين، قمَّة المجلس الرباعيِّ لمشروع
طريق التنمية
، بمشاركة اللجان الفنيَّة المنبثقة عن الهيكل التنظيميِّ للمشروع.
وذكر مدير المكتب الإعلاميِّ لوزارة النقل ميثم
الصافي
أنَّ القمَّة، التي سيحضرها وزير النقل
رزاق
السعداوي، ستبحث خطوات المباشرة بالمشروع، تمهيداً لعقد الاجتماع الوزاريِّ قبل نهاية العام الحاليِّ، بحضور وزراء النقل في الدول الأعضاء (تركيا وقطر والإمارات) إلى جانب
العراق
، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأشار الصافي إلى أنَّ
وزارة النقل
تعمل عبر جميع قطاعاتها على إعداد رؤيةٍ متكاملةٍ للمشروع، بالتنسيق مع شركاتٍ استشاريَّةٍ عالميَّة، منها شركة (بي تي بي) المتخصِّصة في الأعمال الفنيَّة، وشركة (أوليفر وايمان) المسؤولة عن السياسة الاقتصاديَّة للمشروع.
وبيَّن أنَّ القمَّة سبقتْها اجتماعاتٌ ثنائيَّةٌ مع الجانب التركيِّ لمناقشة نسب الإنجاز والتصاميم، إلى جانب استعراض أحدث المستجدّات التي قدَّمتْها (أوليفر وايمان) بشأن النموذج الاقتصاديِّ، والهيكل الإداريِّ لحوكمة المشروع وآليات التنفيذ.
وكشف الصافي عن بلوغ نسب إنجاز تصاميم وفحوصات التربة لخطّ السكك (82 %)، في حين وصلتْ نسبة إنجاز الطريق البرّي البالغ طوله (1190) كيلومتراً من ميناء
الفاو
إلى فيشخابور إلى (66 %). وأوضح أنَّ العمل جارٍ لحصر الأراضي المشمولة بالاستملاك لتسريع التنفيذ، فضلاً عن التنسيق مع الحكومات المحليَّة لتسهيل عمل لجان رفع التعارضات والاستملاك.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
باحثون يحللون كيف سيغير "طريق التنمية" خريطة الطاقة الإقليمية للعراق وتركيا
04:52 | 2025-08-01
توجيهات عليا تخص طريق التنمية
13:32 | 2025-07-23
بدء نقل ملكية الأراضي تمهيداً لانطلاق مشروع طريق التنمية
02:10 | 2025-07-15
بكين تستضيف قمة ثلاثية: بوتين وشي وكيم يجتمعون في عرض عسكري
05:40 | 2025-08-28
غداً
بغداد تستضيف قمة المجلس الرباعي لطريق التنمية
مشروع طريق التنمية
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
مكتب الإعلام
طريق التنمية
وزارة النقل
سومرية نيوز
السومرية
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
اقتصاد
38.01%
09:16 | 2025-09-13
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
09:16 | 2025-09-13
تحديثات جوية.. هذه المناطق ستشهد امطارا اعلى من المعدل الطبيعي في العراق
محليات
28.03%
06:21 | 2025-09-13
تحديثات جوية.. هذه المناطق ستشهد امطارا اعلى من المعدل الطبيعي في العراق
06:21 | 2025-09-13
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
محليات
18.18%
09:57 | 2025-09-12
تفاصيل جديدة عن وفاة إمام جامع في بغداد
09:57 | 2025-09-12
الوقف السني يعود بموقف جديد بعد وفاة الشيخ القرغولي: واعتصموا بحبل الله
محليات
15.79%
10:45 | 2025-09-13
الوقف السني يعود بموقف جديد بعد وفاة الشيخ القرغولي: واعتصموا بحبل الله
10:45 | 2025-09-13
المزيد
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
تجدد التظاهرات في ميسان احتجاجًا على شح المياه (صور)
07:15 | 2025-09-14
قطع الشارع فرحا بـ"حمل" زوجته.. اجراءات قانونية بحق المدعو "يوسف مازن"
06:45 | 2025-09-14
بغداد تستعد للعام الدراسي الجديد: لجان لمتابعة تزويد المدارس بالكهرباء والإنترنت
05:58 | 2025-09-14
العدل تعلن افتتاح مديرية التسجيل العقاري الكرخ الثانية في الغزالية
05:20 | 2025-09-14
محاكم "عن بُعد" في سجون بغداد والتاجي وأبو غريب وقسم النساء قريباً
04:54 | 2025-09-14
تحذير أمني: مواقع وتطبيقات وهمية تسرق أموال العراقيين.. بلّغ فوراً عنها
04:32 | 2025-09-14
