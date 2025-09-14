العدل تعلن افتتاح مديرية التسجيل العقاري الكرخ الثانية في الغزالية

وأكدت ابتسام في تصريحها خلال الافتتاح أن "إنشاء هذه الدائرة يأتي في إطار حرص وزارة العدل على تطوير البنى التحتية لدوائر وتوسيع خدماتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي"، بحسب بيان للوزارة.وأضافت أن "الدائرة الجديدة ستعمل وفق نظام إلكتروني متطور بالتعاون مع (بوابة أور)، وكذلك بنظام النافذة الواحدة بما يتيح إنجاز المعاملات بدقة وسرعة عالية، ويعزز من مستوى الشفافية في العمل".وجاءت البناية الجديدة بتصميم حديث وفق معايير عمرانية وإدارية توفر بيئة عمل متكاملة تضمن راحة الموظفين وانسيابية حركة المراجعين، بما يعكس صورة متقدمة عن الخدمات العقارية.وأشاد أهالي المنطقة – بحسب البيان - بهذه الخطوة، معتبرين أنها ستسهم في تقريب المسافات وتسهيل إنجاز المعاملات العقارية، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال توفير خدمات التسجيل العقاري داخل منطقتهم.