بغداد تستعد للعام الدراسي الجديد: لجان لمتابعة تزويد المدارس بالكهرباء والإنترنت

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:00 PM
الى
02:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تظاهرات ضد اعتماد اليورو في دولة أوروبية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540535-638934407682109053.jpg
بغداد تستعد للعام الدراسي الجديد: لجان لمتابعة تزويد المدارس بالكهرباء والإنترنت
محليات
2025-09-14 | 05:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
333 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، شكل
مجلس محافظة بغداد
لجانا لمتابعة تزويد المدارس بـ20 أمبيرا مجانيا من المولدات الحكومية والأهلية، بينما نسقت مديرية تربية
الكرخ الثانية
مع
وزارة الاتصالات
لتوفير إنترنت مجاني لعدد من مدارسها.
وقال رئيس
لجنة النفط
والغاز في المجلس
يحيى الخزعلي
إن المجلس أصدر قبل شهر قرارا يقضي بتزويد المدارس بـ20 أمبيرا مجانيا من المولدات الحكومية والأهلية القريبة منها، وذلك تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأضاف أن اللجنة أوعزت إلى مسؤولي الوحدات الإدارية والقائممقاميات بتشكيل لجان ميدانية محلية ضمن المناطق لجرد المولدات القريبة من المدارس، وبيان مدى التزام متعهديها بتنفيذ هذا القرار، مشيرا إلى عدم شمول المدارس التي شهدت نصب منظومات للطاقة الشمسية أو في المناطق التي يطبق فيها نظام الخصخصة.
وأوضح الخزعلي أن لجنتي التربية والطاقة في المجلس عممتا كتابا إلى مديريات التربية لإبلاغهم بهذا القرار، لضمان تطبيقه وفق آلية منضبطة تضمن استمرارية تجهيز الطاقة طوال العام الدراسي من دون تلكؤ.
ولفت إلى أن اللجنة نسقت مع المحافظة للقيام بنصب منظومات للطاقة الشمسية في عدد من مدارس العاصمة لتعويض نقص الكهرباء في الكثير منها، انطلاقا من التوجه الحكومي بتعزيز الطاقة البديلة، مؤكدا أن اللجان المعنية ستعمل على الوقوف على المعوقات التي تواجه المدارس التي لم تتمكن من تطبيقها والعمل على إيجاد الحلول الملائمة بهذا الشأن.
في سياق ذي صلة، أعلنت مديرية تربية
الكرخ الثانية
تنسيقها مع
وزارة الاتصالات
لتوفير
خدمة الإنترنت
المجاني لعدد من مدارسها، بحسب ما أفاد به مديرها العام الدكتور
قيس الكلابي
.
وأوضح أنه تم توجيه المدارس المستهدفة بتوفير جهاز (راوتر) ليتم نصبه من قبل فرق وزارة الاتصالات، إضافة إلى التنسيق مع شركة (ايرثلنك) لتوفير الخدمة المجانية، بما يسهم بدعم المنصات الإلكترونية للمدارس بهدف تعزيز الإدارة الإلكترونية للمواقع الرسمية لكل منها، وتحسين مستوى التعليم للطلبة والمجتمع التعليمي عموما.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
الازدحامات تعود الى بغداد مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد
04:17 | 2025-09-02
التربية تبدأ خطة لتسوية الملاكات استعدادًا للعام الدراسي الجديد
03:42 | 2025-08-31
جداول الموازنة المعلقة تهدد استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد
07:02 | 2025-06-29
تفاصيل جديدة حول نظام القبول المركزي الرقمي للعام الدراسي 2025 – 2026
10:07 | 2025-08-31
بغداد تستعد للعام الدراسي الجديد
لجان لمتابعة تزويد المدارس بالكهرباء والإنترنت
مجلس محافظة بغداد
وزارة الاتصالات
خدمة الإنترنت
السومرية نيوز
الكرخ الثانية
يحيى الخزعلي
محافظة بغداد
قيس الكلابي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
اقتصاد
33.52%
09:16 | 2025-09-13
النزيف مستمر.. سعر جديد للدولار في بغداد
09:16 | 2025-09-13
عطلة 9 أيام في العراق
محليات
26.85%
11:38 | 2025-09-14
عطلة 9 أيام في العراق
11:38 | 2025-09-14
تحديثات جوية.. هذه المناطق ستشهد امطارا اعلى من المعدل الطبيعي في العراق
محليات
24.37%
06:21 | 2025-09-13
تحديثات جوية.. هذه المناطق ستشهد امطارا اعلى من المعدل الطبيعي في العراق
06:21 | 2025-09-13
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
محليات
15.26%
10:04 | 2025-09-14
للراغبين بالتعيينات من هذه الفئة.. املأوا الاستمارة
10:04 | 2025-09-14
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
ناس وناس
ساحة الوثبة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٤ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-14
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
عشرين
المدخلية .. مدخل جديد للفتنة والأزمة - عشرين م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-13
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
Biotic
علاقة النوم بصحة الدماغ - الطب التجديدي - الطب الفضائي - م٤ Biotic - الحلقة ١٩ | الموسم 4
15:00 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
حصاد السومرية
الخطر يراود العراق .. اليسار الشيعي يقود محاولة النجاة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-09-12
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
Celebrity
الفنان علي فاخر - Celebrity م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
15:30 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٣ الى ١٩ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
Live Talk
أهمية العلاج النفسي - Live Talk - الحلقة ١١٥ | 2025
10:30 | 2025-09-11
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
مايك السومرية
شروق العبايچي، نائبة رئيس تحالف البديل - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٢ | season 1
16:00 | 2025-09-10
اخترنا لك
مصرف الرشيد يطلق خدمة جديدة تخدم حاملي البطاقة الإلكترونية
12:03 | 2025-09-14
بغداد تقيم مهرجانها السينمائي الدولي غداً
12:03 | 2025-09-14
الشهرة عبر الإساءة.. ظاهرة تهدد الذوق العام وإجراءات المحتوى الهابط تتوعد
12:00 | 2025-09-14
تربية صلاح الدين: مدارس القرض الصيني قضت على المدارس الطينية والكرفانية
11:49 | 2025-09-14
عطلة 9 أيام في العراق
11:38 | 2025-09-14
مجلس الخدمة يعلن عن الوجبة الـ18 من المتقدمين على التعيينات
10:18 | 2025-09-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.