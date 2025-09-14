تجدد التظاهرات في ميسان احتجاجًا على شح المياه (صور)

وأفاد الأهالي بأنهم يفتقرون إلى المياه للغسل والشرب والاستخدامات اليومية، مشيرين إلى أن أزمة الجفاف لم تقتصر على البشر فحسب، بل طالت المواشي أيضًا، إذ مات العديد من الحيوانات نتيجة نقص المياه.وذكرت مصادر محلية أن القرى الأكثر تضررًا هي "الجديد"، و"الفحوة"، و"الكريمة"، و"الأعمى". وأكد المتظاهرون أنهم نظموا احتجاجاتهم للمرة الرابعة أمام الناظم، لكن لم يتلقوا أي زيارة من المسؤولين المحليين لمعالجة الملف، مما دفعهم للتعبير عن استيائهم من غياب الاستجابة الحكومية.ودعا الأهالي الجهات المعنية إلى الإسراع في إطلاق الحصص المائية، ومعالجة التجاوزات على المياه بدلاً من اتخاذ إجراءات وصفوها بأنها "عقوبة جماعية".